Лидеру «Оппозиционной платформы - За жизнь» и депутату Рады Виктору Медведчуку, которому объявили подозрение в госизмене, вручили ходатайство о содержании под стражей. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ) в Telegram

«После его прибытия в Офис Генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр уведомления о подозрении для ознакомления», — говорится в сообщении.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

Накануне Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. По словам адвоката депутата, меру пресечения Медведчуку скорее всего будут избирать 13 мая.

11 мая СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей, однако политики не было дома. Позже он сообщил, что был за городом. Правоохранители пытались вручить ему подозрение в государственной измене.