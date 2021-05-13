«После его прибытия в Офис Генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр уведомления о подозрении для ознакомления», — говорится в сообщении.
Отмечается, в связи с этим он получил статус подозреваемого с 11 мая. Также отмечается, что Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.
Накануне Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. По словам адвоката депутата, меру пресечения Медведчуку скорее всего будут избирать 13 мая.
11 мая СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей, однако политики не было дома. Позже он сообщил, что был за городом. Правоохранители пытались вручить ему подозрение в государственной измене.