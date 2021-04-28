Если выборы будут досрочные, в этом или следующем году, то у Владимира Зеленского есть шансы переизбраться на пост президента Украины. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Атаки Зеленского на бизнес и политических оппонентов аукнутся ему в будущем © Facebook, Кирилл Молчанов

«А с другой стороны, наверняка появится какой-то такой же Зеленский номер два — контрсистемный, каким сначала был Зеленский, человек, который просто съест его рейтинг окончательно. Так что я думаю, что шансов у него довольно мало, если выборы будут проходить через три года», — считает Молчанов.

По его мнению, Зеленский нажил довольно много врагов уже среди политической элиты, и ему остается рассчитывать на помощь западных партнеров, которые могут дать ему какие-то гарантии и индульгенции.

Но пока что его действия, особенно в плане санкций против бизнеса и политических оппонентов, делают его уязвимым в будущем, потому что против него могут применять точно такие же инструменты политической расправы, заключил собеседник издания.

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