Если встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоится, то на нее следовало бы пригласить еще и китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Финский эксперт Йохан Бекман о возможной встрече Путина и Байдена © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Эксперт пояснил, что если бы главы государств втроем провели переговоры, это было бы еще более конструктивно.

«Но здесь есть еще один интересный момент. По сравнению с Путиным и Си Цзиньпином Байден очень слабый лидер. Он победил Трампа при сомнительных обстоятельствах, к нему большое недоверие в обществе, да и вообще он ведет себя странно. И эта встреча была бы очень полезной для Байдена, поскольку она усилила бы его слабые позиции. Наверное, он этого хочет», — указал Бекман.

Им действительно можно было встретиться на территории третьих стран. Для этого вполне подошли бы нейтральные государства Европы (та же Финляндия, Австрия, Ирландия, Сербия), заключил собеседник издания.

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