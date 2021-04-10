«Такой мысли не возникало в первую очередь потому, что я обещала людям, что они мне дают мандат на проведение новых честных выборов. Но получив весь этот опыт, я уверена, что смогу быть полезна белорусам. И я буду рядом с белорусами», — заверила Тихановская.
Она добавила, что не планирует создавать партию, но приветствует соответствующую инициативу бывшего министра культуры Павла Латушко и экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.
«Создание политической партии — мобилизующая сила. Наша задача — создать нормальную политическую атмосферу, чтобы эти партии могли существовать, как в демократических странах», — отметила оппозиционерка.
Ранее о намерении создать партии заявили Латушко и Бабарико. Член Координационного совета оппозиции Латушко находится в эмиграции. Бабарико, который хотел участвовать в президентских выборах, с июня прошлого года остается под арестом.