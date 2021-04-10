Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от идеи снова участвовать в выборах. Об этом она сообщила 9 апреля во время стрима на своем YouTube-канале

Тихановская назвала Крым украинским ради поездки в Киев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заверила Тихановская. Она добавила, что не планирует создавать партию, но приветствует соответствующую инициативу бывшего министра культуры Павла Латушко и экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. «Создание политической партии — мобилизующая сила. Наша задача — создать нормальную политическую атмосферу, чтобы эти партии могли существовать, как в демократических странах», — отметила оппозиционерка. Ранее о намерении создать партии заявили Латушко и Бабарико. Член Координационного совета оппозиции Латушко находится в эмиграции. Бабарико, который хотел участвовать в президентских выборах, с июня прошлого года остается под арестом.