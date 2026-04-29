Фронт ВСУ посыплется после нескольких прорывов — Самойлов - 29.04.2026 Украина.ру
Фронт ВСУ посыплется после нескольких прорывов — Самойлов
Фронт ВСУ посыплется после нескольких прорывов — Самойлов - 29.04.2026 Украина.ру
Фронт ВСУ посыплется после нескольких прорывов — Самойлов
Для быстрого продвижения на земле России нужно всё вместе: механизация, плотность огня, разведка, связь, скорость принятия решений и боевая кибернетика с ИИ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-04-29T16:45
2026-04-29T16:45
Фронт ВСУ посыплется, когда будет несколько прорывов, разрушающих управление и логистику врага. Геополитические расчеты руководства, которые трудно понять сейчас, со временем становятся очевидными.По словам Самойлова, не нужно разделять механизацию и искусственный интеллект — это единый механизм войны. К этому он добавил усиление всех видов разведки, скорости принятия решений и подготовки военных кадров. Эксперт отметил, что из-за воров, получивших сроки, в вопросе связи был серьезный провал, который надо исправлять.Он также подчеркнул, что для прорывов в слабых местах и заходов в тыл необходимо формировать ударные кулаки. Пока фронт ВСУ не посыпался, но слабые места есть, и Россия их использует.Он добавил, что Европа серьезно теряет в энергетике и финансах. Сейчас на 90 миллиардов евро можно произвести гораздо меньше оружия, чем год назад, из-за роста стоимости энергоресурсов."Наше руководство эти стратегические вещи тоже учитывает. Мы могли еще год назад представить, что НАТО откажется помогать Трампу в иранской авантюре? Я это к тому, что некоторые расчеты нашего руководства, которые трудно понять сейчас, через некоторое время становятся очевидными", — резюмировал эксперт.Ранее Алексей Самойлов заявлял, что Россия не форсирует наступление из геополитического расчета, чтобы не консолидировать НАТО. В последние месяцы западные страны наращивают военное производство, однако рост цен на энергоресурсы снижает их реальные возможности.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.
россия
европа
запад
Украина.ру
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, россия, европа, запад, самойлов, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, спецоперация
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Россия, Европа, Запад, Самойлов, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО, Спецоперация

Фронт ВСУ посыплется после нескольких прорывов — Самойлов

16:45 29.04.2026
 
Для быстрого продвижения на земле России нужно всё вместе: механизация, плотность огня, разведка, связь, скорость принятия решений и боевая кибернетика с ИИ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
Фронт ВСУ посыплется, когда будет несколько прорывов, разрушающих управление и логистику врага. Геополитические расчеты руководства, которые трудно понять сейчас, со временем становятся очевидными.
По словам Самойлова, не нужно разделять механизацию и искусственный интеллект — это единый механизм войны. К этому он добавил усиление всех видов разведки, скорости принятия решений и подготовки военных кадров. Эксперт отметил, что из-за воров, получивших сроки, в вопросе связи был серьезный провал, который надо исправлять.
Он также подчеркнул, что для прорывов в слабых местах и заходов в тыл необходимо формировать ударные кулаки. Пока фронт ВСУ не посыпался, но слабые места есть, и Россия их использует.

"Фронт посыплется тогда, когда у нас будет несколько прорывов, которые приведут к разрушению связности боевого управления и логистического обеспечения врага. Мы на это надеемся. Но эти геополитические аспекты, про которые я говорил, тоже надо учитывать. Запад же опять будет говорить: "Россия опять пошла в наступление. Завтра она Польшу захватит", — пояснил Самойлов.

Он добавил, что Европа серьезно теряет в энергетике и финансах. Сейчас на 90 миллиардов евро можно произвести гораздо меньше оружия, чем год назад, из-за роста стоимости энергоресурсов.
"Наше руководство эти стратегические вещи тоже учитывает. Мы могли еще год назад представить, что НАТО откажется помогать Трампу в иранской авантюре? Я это к тому, что некоторые расчеты нашего руководства, которые трудно понять сейчас, через некоторое время становятся очевидными", — резюмировал эксперт.
Ранее Алексей Самойлов заявлял, что Россия не форсирует наступление из геополитического расчета, чтобы не консолидировать НАТО. В последние месяцы западные страны наращивают военное производство, однако рост цен на энергоресурсы снижает их реальные возможности.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияРоссияЕвропаЗападСамойловДональд ТрампУкраина.руВооруженные силы УкраиныНАТОСпецоперация
 
18:01США сократили резерв нефти, Зеленский объявил об антироссийских санкциях. Новости к этому часу
18:01Готовится парад Победы, ВСУ атакуют с территории РФ, Минфин ждет удешевления нефти. Итоги 29 апреля
18:00Лживые герои. Как укро-неонацисты врут, что "побеждали всех поработителей"
17:45Двойная игра от Калининграда: шантаж ЕС и надежда на ядерный зонтик Москвы
17:32Зрада Экспресс: Радиация против ТЦК. Как Чернобыль стал новым убежищем для украинцев
17:15Эксперт призвал поддерживать Иран ради сохранения торгового коридора на юг
16:56Итоги 29.04.26: ЕС дает деньги с жесткими условиями, а свежая прослушка бьет по Банковой
16:55Запад признал: Украину не возьмут в НАТО даже после войны
16:45Фронт ВСУ посыплется после нескольких прорывов — Самойлов
16:45Украина взяла "серебро" по долгам перед МВФ, уступив лишь Аргентине
16:40Правительство Германии утвердило "поддержку Украины" в размере 11 млрд евро
16:36Еврокредит за частичку власти Зеленского. Что говорят на Украине о публикации пленок Миндича
16:35Дроны ВС РФ перекрыли пути эвакуации ВСУ на Красноармейском направлении. Новости СВО
16:28Верховной Раде Украины предложили разобраться, кто такой "Вова" на "плёнках Миндича"
16:20Пока "ангелы" ТЦК будут набирать солдат, НАБУ уже опустошит их карты: что происходит на Украине
16:15Трамп повторяет трюк 1986 года: Ибрагимов — почему выход ОАЭ из ОПЕК не обрушит цены как при СССР
16:10Российский военнослужащий рассказал, за что ВСУ объявили награду за его голову
16:00"Два года над пропастью": легенда о подрыве Крещатика
15:50Помощник президента РФ назвал первого иностранного лидера — гостя парада 9 мая. Главное к этому часу
15:39"Нас спасет ИИ под контролем человека". Владимир Попов о проблемах авиации и ПВО России
Лента новостейМолния