Фронт ВСУ посыплется после нескольких прорывов — Самойлов

Для быстрого продвижения на земле России нужно всё вместе: механизация, плотность огня, разведка, связь, скорость принятия решений и боевая кибернетика с ИИ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-04-29T16:45

Фронт ВСУ посыплется, когда будет несколько прорывов, разрушающих управление и логистику врага. Геополитические расчеты руководства, которые трудно понять сейчас, со временем становятся очевидными.По словам Самойлова, не нужно разделять механизацию и искусственный интеллект — это единый механизм войны. К этому он добавил усиление всех видов разведки, скорости принятия решений и подготовки военных кадров. Эксперт отметил, что из-за воров, получивших сроки, в вопросе связи был серьезный провал, который надо исправлять.Он также подчеркнул, что для прорывов в слабых местах и заходов в тыл необходимо формировать ударные кулаки. Пока фронт ВСУ не посыпался, но слабые места есть, и Россия их использует.Он добавил, что Европа серьезно теряет в энергетике и финансах. Сейчас на 90 миллиардов евро можно произвести гораздо меньше оружия, чем год назад, из-за роста стоимости энергоресурсов."Наше руководство эти стратегические вещи тоже учитывает. Мы могли еще год назад представить, что НАТО откажется помогать Трампу в иранской авантюре? Я это к тому, что некоторые расчеты нашего руководства, которые трудно понять сейчас, через некоторое время становятся очевидными", — резюмировал эксперт.Ранее Алексей Самойлов заявлял, что Россия не форсирует наступление из геополитического расчета, чтобы не консолидировать НАТО. В последние месяцы западные страны наращивают военное производство, однако рост цен на энергоресурсы снижает их реальные возможности.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.

