«Глубокие соболезнования Британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений», — сказал Зеленский.
В пятницу, 9 апреля принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он не дожил всего два месяца до своего 100-летия, говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.
Десятого июня супругу королевы Великобритании должно было исполниться 100 лет.
Принц Филипп родился в 1921 году на острове Корфу, который принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Образование он получил в Германии, Шотландии и Англии. Супруг Елизаветы II участвовал во Второй мировой войне.
Двадцатого ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II. После нее принц выполнял разные церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, а также сопровождал королеву во время различных визитов.