Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования британской королевской семье в связи с уходом из жизни принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 9 апреля

«Глубокие соболезнования Британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений», — сказал Зеленский.

В пятницу, 9 апреля принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он не дожил всего два месяца до своего 100-летия, говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.

Десятого июня супругу королевы Великобритании должно было исполниться 100 лет.

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Двадцатого ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II. После нее принц выполнял разные церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, а также сопровождал королеву во время различных визитов.