«Украинский русский» язык на Украине ввести невозможно. Об этом 5 апреля заявил в эфире телеканала «Прямой» уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинцам пора демонополизировать русский язык и «заявить, что в Украине есть украинский русский язык».

По словам Креминя, предложение Мендель о «кодификации русского языка» на Украине противоречит мнению специалистов в этом вопросе, в частности профессора Юрия Ковалива, бывшего ее научруком при написании диссертации, и Тимоти Снайдера (профессор Йельского университета, который впервые в 2019 году предложил говорить о варианте «украинского русского языка»_.

Омбудсмен заявил, что у предложений Мендель нет перспектив.

«У нас есть государственная власть, которая обязана содействовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, у нас есть внешние угрозы. Ведь мы прекрасно знаем, что "русский мир" приходит не только из-за поребрика, он приходит в том числе с проведением конкурса Тараса Шевченко в городе Киеве, сетью "русского мира" и кабинетами "Россотрудничества" в разных уголках Украины», — заявил Креминь.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Языковой омбудсмен призван следить за соблюдением этого закона. Ему направляют жалобы на его нарушения.