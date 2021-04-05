Россия не является монополистом русского языка. Об этом 4 апреля заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом»

Аваковский язык. Глава МВД и вопросы языкознания © Facebook, Арсен Аваков

По ее словам, украинцам «пора давно самим демонополизировать русский язык».

«И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — подчеркнула Мендель.

Она отметила, что вопрос языка отдельные политики «откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов», особенно в период выборов. По мнению Мендель, Украине пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости «лучший патриот — украиноязычный» в диалог о том, как обществу сплотиться.

«От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском», — указала пресс-секретарь.

В начале марта глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предлагал организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Позднее Аваков предложил использовать русский язык для «контрпропаганды» против России.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.