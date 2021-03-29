США не смогут спровоцировать страны Европейского союза на открытое сопротивление Германии в вопросе строительства газопровода «Северный поток 2», сказал политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру

США требуют от Германии отказаться от газопровода «Северный поток 2», однако ФРГ намерена завершить реализацию проекта. На этом фоне отношения стран ухудшились.

«Европейские страны, кроме Польши, не будут в открытую выступать против Германии, потому что все решения по «Северному потоку — 2» были приняты 5 лет назад. Вот тогда надо было выступать против», — подчеркнул Рар.

«Северный поток – 2»: Берлин предлагает Вашингтону «водородную сделку» на Украине © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Он также напомнил, что Германии придется платить очень большие компенсации участникам проекта в случае его запрета.

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«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.