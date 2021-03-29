США требуют от Германии отказаться от газопровода «Северный поток 2», однако ФРГ намерена завершить реализацию проекта. На этом фоне отношения стран ухудшились.
«Европейские страны, кроме Польши, не будут в открытую выступать против Германии, потому что все решения по «Северному потоку — 2» были приняты 5 лет назад. Вот тогда надо было выступать против», — подчеркнул Рар.
По его словам, сейчас, когда труба почти проложена, отказываться от проекта бессмысленно.
Он также напомнил, что Германии придется платить очень большие компенсации участникам проекта в случае его запрета.
Интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.