Россия вряд ли непосредственно задействует свои вооруженные силы, в том числе сухопутные войска, в случае наступления украинской армии в Донбассе. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко в программе «Ищенко о главном» на YouTube-канале Украина.ру

По его словам, России нет смысла посылать в Донбасс дополнительные силы, поскольку у народных республик есть достаточное количество местных ресурсов.

«Там же отработаны мобилизационные мероприятия, значит, численность корпусов может быть увеличена раза в два. Плюс есть добровольцы и де-факто существующие ЧВК», — объяснил Ростислав Ищенко.

Сивков описал сценарий ввода российских войск на территорию Украины © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк здесь.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, в сложившейся ситуации единственный приемлемый вариант для Украины — это решение военной задачи методом блицкрига, чтобы лишить республики возможности провести полное мобразвертывание и получить помощь добровольцами из других регионов.