Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим с Китайской Народной Республикой (КНР). Соответствующий указ 23 марта был опубликован на сайте главы государства

«Ввести на период с 1 апреля 2021 года до 30 сентября 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней», — говорится в указе.

Украинские оппозиционеры рассказали, к чему приведет арест акций «Мотор Сич» © Посольство Украины в КНР и Монголии

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.