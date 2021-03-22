Минувшие выходные Путин провел в Сибири в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он занимается резьбой по дереву.
Журналисты поинтересовались, был ли у Путина с собой «ядерный чемоданчик».
«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира», — ответил Песков.
На просьбу уточнить, были ли и у министра обороны такие же средства связи, он сказал: «Ну а как же? Естественно».
Пресс-секретарь также уточнил, что «никаких причин для переноса» поездки не было, имея в виду недавние заявления президента США Джо Байдена.
На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России «заплатит за вмешательство» в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Российский лидер в ответ пожелал Байдену здоровья и предложил в ближайшее время организовать открытую публичную дискуссию.
В Белом доме заявили, что Байден и Путин уже беседовали по телефону, а сам американский президент выразил уверенность, что «в какой-то момент» поговорит с российским коллегой.