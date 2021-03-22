Необходимые средства связи всегда находятся при президенте, в том числе и на отдыхе. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Впервые в истории ядерного оружия Россия никого не догоняет — Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он занимается резьбой по дереву.

Журналисты поинтересовались, был ли у Путина с собой «ядерный чемоданчик».

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира», — ответил Песков.

На просьбу уточнить, были ли и у министра обороны такие же средства связи, он сказал: «Ну а как же? Естественно».

Пресс-секретарь также уточнил, что «никаких причин для переноса» поездки не было, имея в виду недавние заявления президента США Джо Байдена.

На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России «заплатит за вмешательство» в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Российский лидер в ответ пожелал Байдену здоровья и предложил в ближайшее время организовать открытую публичную дискуссию.

В Белом доме заявили, что Байден и Путин уже беседовали по телефону, а сам американский президент выразил уверенность, что «в какой-то момент» поговорит с российским коллегой.