Глава дипмиссии России в США Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, приславшим письма с извинениями за заявления в адрес РФ со стороны Белого дома. Об этом он написал на официальной странице посольства в Facebook 20 марта

По словам посла, он тронут позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. «Истерика от бессилия»: Байден заявил, что считает Путина «убийцей» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России», — написал Антонов.

Он заявил, что подход к ситуации граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился.

Также посол выразил надежду, что администрация США прислушается к голосу избирателей и не будет продолжать курс на дальнейшую конфронтацию.

Ранее в интервью президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США. Со своей стороны Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и предложил провести открытую публичную дискуссию.

В ответ на заявление Байдена МИД России отозвал в Москву для консультаций посла в США Анатолия Антонова.

Затем в комментарии СМИ Байден сообщил, что будет готов встретиться с Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время.