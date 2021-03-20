На заседании 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 27 чиновников, в том числе из окружения бывшего президента Виктора Януковича, и против 19 компаний с лицензиями на использование недр. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов

Санкции к бывшим чиновникам из окружения Януковича применили по рекомендации Службы безопасности Украины (СБУ).

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции вводятся с целью «привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора».

Список лиц, которых коснулись персональные санкции:

— глава Крыма Сергей Аксенов;

— зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская;

— глава ЛНР Леонид Пасечник;

— депутат Госдумы Константин Затулин;

— бывший президент Украины Виктор Янукович;

— бывший премьер-министр Николай Азаров;

— экс-министр образования Дмитрий Табачник;

— экс-генпрокурор Виктор Пшонка;

— Вадим Колесниченко;

— Сергей Курченко;

— Сергей Кусюк;

— Павел Лебедев;

— Сергей Абисов;

— Александр Бобков;

— Валерий Грицай;

— Петр Зима;

— Андрей Иванцов;

— Олег Кириллов;

— Владимир Константинов;

— Дмитрий Саламатин;

— Игорь Соркин;

— Александр Поддубов;

— Николай Ткаченко;

— Николай Федорян;

— Николай Феськов;

— Александр Черпицкий;

— Ольга Чичелимова.

Кроме того, секретарь СНБО поручил проверить действующие сейчас указы Януковича на предмет национальной опасности для страны.

Также СНБО ввел санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр. СМИ отмечают, что большинство из них связаны с бизнесменом Павлом Фуксом.

Список компаний:

— "Геоконнект";

— "Глобал Геоинвест";

— "Транссетгео";

— "Геопост";

— "Геовертикаль";

— "Геотаргет";

— "Надрапрайд",

— "Геофорс";

— "Геостенс";

— "Надравестгруп";

— "Бэст ойл компании";

— "Надрапростир";

— "Инфогеотренд";

— "Эйджин марка";

— "Экогазальянс";

— "Эпивал энерджи";

— "Юнолит Ойл";

— "Профиннафт";

— "Бэстгеотек".

СНБО поручил провести аудит разрешений, выданных с 1994 года на пользование недрами. Данилов отметил, что по Конституции Украины недра страны принадлежат народу, но компании, которые ими пользуются, в основном находятся за границей.

Кроме того, Данилов заявил о грядущей проверке из-за монопольного положения на рынке компании "Зеонбуд", которая обеспечивает цифровое вещание на Украине.