Украинская певица Анна Седокова рассказала подписчикам, что начала соблюдать Великий пост, выразив надежду, что отказ от спиртного и колбасы продлится у нее не на ближайшие 44 дня, а на всю оставшуюся жизнь. Соответствующую запись в Instagram она сделала 18 марта

«Сегодня 4 день моей новой жизни, в которой нет места мясу, молочке, яйцам, алкоголю. Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь», — пообещала Седокова.

Она объяснила, что раньше страдала заеданием, когда, вместо того чтобы решать проблему или позволять себе расслабляться, ела. Певица рассказала, что теперь решила попробовать справляться со своими чувствами без буфера в виде вкусняшек.

«Я ела что хотела всю жизнь, не ограничивая себя ни в чем. Так как я никогда не употребляла наркотики, еда была для меня ими. Особенно колбаска и круассанчик. А пельмешки и спагетти карбонара — моим ночным лакомством. Прийти вечером после сложного дня и порадовать себя бокалом красного хорошего вина со временем стало привычкой», — призналась она.

Седокова сравнила шоу Галкина, на котором была, с экскрементами © Анна Седокова/Инстаграм

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Анне Седоковой 38 лет, сейчас она замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, это ее третий брак. От предыдущих отношений у певицы трое детей.

Артистка регулярно получает в сети огромное количество критики за свое непостоянство в личной жизни, но эта ее публикация собрала в основном комментарии со словами поддержки и пожеланиями успеха.