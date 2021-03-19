Заслуженный артист Украинской ССР певец Валерий Леонтьев дал интервью «Московскому комсомольцу», в котором не только ответил на вопрос о романе с исполнительницей Аллой Пугачевой, но и поделился пикантными подробностями личной жизни. Текст интервью издание опубликовало 18 марта

Корреспондент «Комсомольца» поинтересовался у артиста, стала ли героиней его песни «Чья-то женщина чужая» Пугачева, на что получил неоднозначный ответ: «Отчасти, может быть, да». А вот на вопрос, связывали ли его с Примадонной романтические отношения и насколько близкие, Леонтьев сказал следующее: «Почему связывали? Они нас и связывают. Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и ее отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле».

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«Следил, чтобы эти вещи всегда были очень дорогими, вызывающе красивыми и обязательно безупречно чистыми», — сказал артист.

Зашел разговор и об одной из самых провокационных песен Леонтьева «Кончайте, девочки», которая вышла в 1995 году. Корреспондент напомнил исполнителю, что с этим треком он тогда «не по-детски хайпанул», на что певец отреагировал короткой фразой: «В СССР секса не было, а у меня был».

В 2019 году в Луганске открылась выставка «Одинокий бродяга» к 70-летию Валерия Леонтьева. Именно с этим городом карьера артиста связана неразрывно: с 28 июля 1983 по 1995 год Леонтьев работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».