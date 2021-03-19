«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было [провести разговор] или завтра (19 марта. — Ред.), или в понедельник (22 марта. — Ред.). Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — сказал Путин.
По его словам, он даст соответствующее поручение МИД.
«Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран», — подчеркнул российский лидер.
Он считает, что с Байденом они могут обсудить двухсторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов, борьбу с пандемией.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность проведения такого разговора в прямом эфире.
«Мы взаимодействуем с российскими лидерами, членами правительства на всех уровнях, но мне не о чем докладывать вам в плане будущей встречи. Президент, конечно же, будет завтра в Джорджии и будет очень занят», — отметила она.
При этом Псаки подчеркнула, что Байден уже общался с Путиным, притом что есть еще другие мировые лидеры, с которыми он до сих пор не разговаривал.
Ранее Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России является убийцей, и сообщил, что в январе обсуждал с Путиным по телефону якобы вмешательство РФ в выборы и кибератаки на федеральные сети США.
После этого Путин заявил, что пожелал бы в ответ американскому коллеге здоровья. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена беспрецедентными и отметил, что подобного в истории отношений двух стран еще не было.