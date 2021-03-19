Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с американским коллегой Джо Байденом и предложил провести их в прямом эфире. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» 18 марта

Кремль прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк сказал Путин.

По его словам, он даст соответствующее поручение МИД.

«Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран», — подчеркнул российский лидер.

Он считает, что с Байденом они могут обсудить двухсторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов, борьбу с пандемией.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность проведения такого разговора в прямом эфире.

«Мы взаимодействуем с российскими лидерами, членами правительства на всех уровнях, но мне не о чем докладывать вам в плане будущей встречи. Президент, конечно же, будет завтра в Джорджии и будет очень занят», — отметила она.

При этом Псаки подчеркнула, что Байден уже общался с Путиным, притом что есть еще другие мировые лидеры, с которыми он до сих пор не разговаривал.

Ранее Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России является убийцей, и сообщил, что в январе обсуждал с Путиным по телефону якобы вмешательство РФ в выборы и кибератаки на федеральные сети США.

После этого Путин заявил, что пожелал бы в ответ американскому коллеге здоровья. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена беспрецедентными и отметил, что подобного в истории отношений двух стран еще не было.