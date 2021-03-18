Байден ранее назвал Путина «убийцей» и заявил, что глава российского государства «ответит» за «вмешательство в американские выборы».
«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», — приводит агентство комментарий Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что к сказанному ему нечего добавить. Песков при этом заявил, что не знает, планирует ли президент России Владимир Путин ответить на оскорбления Байдена.
Последний заявлял ранее, что не будет сдерживаться, выражая свою позицию по России в ходе прямых контактов с российским руководством и во время публичных выступлений.