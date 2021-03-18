Недавние высказывания президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина «очень плохие» и не способствуют налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 18 марта

Байден ранее назвал Путина «убийцей» и заявил, что глава российского государства «ответит» за «вмешательство в американские выборы».

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», — приводит агентство комментарий Пескова.

На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимир Путин ответить на оскорбления Байдена.

Последний заявлял ранее, что не будет сдерживаться, выражая свою позицию по России в ходе прямых контактов с российским руководством и во время публичных выступлений.