На Украине разгорелся громкий скандал из-за «романа» 8-летней киевской модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пай. Историю прокомментировали российские звезды, в частности, на днях в своем Instagram отреагировала на «отношения» детей ведущая Ксения Бородина

«Сексуализация полным ходом, все в наличии: призывные взгляды, страстные, недвусмысленные позы и объятия, одежда, будто сбежавшая из фильмов для совсем взрослых и "страстные" поцелуи. И все это с подачи родителей. Более того, видимо, снимает мать малышки. У нее как? Все хорошо???? Или тик ток головного мозга???» — написала телеведущая.

Бородина уверена, что всему этому детей научили взрослые, которые решили использовать эту историю для хайпа, превратив «роман» в источник заработка.

«Я в шоке и гневе. Где надзорные органы? Что нужно сделать, чтоб вправить мозги взрослым, решившим сделать контент на издевательстве над детьми?» — добавила Бородина.

Похожим образом прокомментировала «роман» несовершеннолетних и актриса из «Уральских пельменей» Илана Юрьева.

«Я скоро матом начну ругаться. Другими словами я просто не могу выражаться. Может, маму этой девочки пора в дурку отвезти», — написала артистка.

Читайте также: «Хотели похайпить, но привязались друг к другу»: 8-летняя киевская модель объяснилась за скандал.

Шумиха в СМИ поднялась после того, как в Instagram юной киевской модели, 8-летней Миланы Маханец, появились снимки и видео откровенного характера с 13-летним блогером Пашей Паем.

Представители общественности призвали лишить мать девочки родительских прав, после чего уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба обратился в МВД и киберполицию, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы.

В то же время мама девочки заявила, что не понимает, почему эта история наделала столько шума, ведь ее дочь с Паем не живет.