В сторис Instagram-аккаунта 8-летней киевской модели Миланы Маханец 16 марта появилась реакция якобы от лица девочки на скандал вокруг ее романа с 13-летним блогером

«Мы познакомились с Пашей 7 месяцев назад, и первой нашей целью было похайпить и поднять актив, но прошло 7 месяцев, и мы друг к другу привязались», — говорится в сторис на странице девочки.

При этом ранее в СМИ сообщалось, что страницу Миланы в соцсетях ведет ее мать Дарья Маханец. Таким образом, это едва ли можно считать реакцией на скандал самой девочки. В истории украинских Ромео и Джульетты нашли «след Москвы» © milamaxanets/Instagram

Ранее в соцсетях вспыхнул скандал из-за публикаций в Instagram юной киевской модели, 8-летней Миланы Маханец. Девочка на снимках в соцсети позирует в откровенных взрослых нарядах, а в последнее время там стали появляться фото, на которых она целуется и обнимается с 13-летним блогером Пашей Паем.

В частности, после публикаций о скандальном инстаграме в Facebook пользователи призвали лишить мать девочки родительских прав.

Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба обратился в МВД и киберполицию, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы.