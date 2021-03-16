Новая формальная коалиция на Украине может быть сформирована осенью в зависимости от политической конъюнктуры, которая сложится к тому времени. Об этом в программе Politeka Online рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Западноукраинский эксперт сказал, что будет с Зеленским, если премьером станет Тимошенко © ba.org.ua Юлия Тимошенко заявила, что предложение о создании коалиции в Раде, инициатором которого была «Батькивщина», остается на рассмотрении у «Слуги народа».

По словам Руслана Бортника, у Тимошенко хорошие шансы стать следующим премьером. Такие шансы есть даже у экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Западные партнеры могут продавливать тандем Порошенко—Зеленский. Он гарантирует контроль над финансами, системой управления и над улицей одновременно», — сказал политолог.

Американское лобби есть и у Юлии Тимошенко, но ее связи с получившим тюремный срок в США экс-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко не забыты, добавил эксперт.