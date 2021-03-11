На Украине воодушевлены успешным кейсом, связанным с войной в Нагорном Карабахе, когда Турция оказала военную помощь Вооруженным силам Азербайджана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Марат Баширов

По его словам, власти Украины считают, что им удастся реализовать карабахский сценарий в Донбассе.

«Но мне кажется, что они очень серьезно заблуждаются. Параллель здесь проводить невозможно. Ни одна из стран не окажет такую же поддержку Украине, как Турция оказала Азербайджану.

Тем не менее такие люди в украинском руководстве остаются», — рассказал эксперт.

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Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

Обострение в Карабахе обозначилось в сентябре прошлого года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших в Карабахе.