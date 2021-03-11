По его словам, власти Украины считают, что им удастся реализовать карабахский сценарий в Донбассе.
«Но мне кажется, что они очень серьезно заблуждаются. Параллель здесь проводить невозможно. Ни одна из стран не окажет такую же поддержку Украине, как Турция оказала Азербайджану.
Тем не менее такие люди в украинском руководстве остаются», — рассказал эксперт.
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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».
Обострение в Карабахе обозначилось в сентябре прошлого года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших в Карабахе.