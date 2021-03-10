Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе и ждет, когда Россия его одобрит. Об этом 9 марта заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Укринформ»

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил сказал Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год».

Он пояснил, что речь идет об «очень мощном шаге», предложенном двумя европейскими странами.

По его словам, если Россия не одобрит этот план, это будет означать, что она не хочет мира в регионе.

В середине февраля Ермак заявлял, что считает Минские соглашения в нынешней редакции почти невыполнимыми. Президент Владимир Зеленский предлагал расшифровать каждый пункт соглашений, чтобы понять, способен Киев выполнить их или нет. При этом он утверждал, что Украина выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Россия, в свою очередь, не раз призывала Киев перестать саботировать реализацию Минских соглашений, которые являются «безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования».