Всех желающих лесбиянок, геев, бисексуалов приглашают подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины. Об этом 6 марта сообщили в Facebook-группе «Военные ЛГБТ и наши союзники»

Митрополит УПЦ рассказал, как геи и лесбиянки надругались на Запорожским казачеством © CC0, Pixabay

Подразделение, в которое приглашают лесбиянок и геев, будет якобы выполнять задачи на линии разграничения, но перед этим нужно пройти собеседование с командиром и обучение, получить государственную сертификацию.

«Мы решили еще раз заявить открыто о своем присутствии на фронте и показать, что украинская армия — армия свободных людей, стоит на защите Конституции, демократии и свободы каждого гражданина <…>. И даже такая небольшая социальная группа, как ЛГБТ + люди, которую часто дискриминируют в гражданской жизни, борется бок о бок с другими гражданами страны за наше общее свободное будущее», — говорится в материале.

В феврале Европейский парламент призвал Украину принять меры для гендерного равенства и защиты прав ЛГБТ. В резолюции законодательного органа упомянули нападения и преступления на почве ненависти против ЛГБТ, в связи с чем парламент призвал украинские правоохранительные органы эффективно расследовать эти нападения. В ЕП считают, что Украина должна принять новые законы, которые обеспечат противодействие дискриминации представителей ЛГБТ.