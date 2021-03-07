Американский актер Николас Кейдж на днях женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя девушка, передает Daily Star

«Лужа крови»: украинский актер пострадал во время съемок © Тарас Цимбалюк/Инстаграм прошла в Лас-Вегасе.

Новая жена 57-летнего актера, Рико Шибату, на четыре года моложе его старшего сына. После заключения брака девушка взяла фамилию супруга.

Кейдж объявил о своей помолвке в интервью прошлым летом. После этого, по его словам, Шибату вернулась в Японию, а он уехал в Неваду, из-за чего пара не виделась около полугода. Однако затем они решили обручиться по FaceTime. Актер подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ее любимого черного цвета.

Первой женой Кейджа была американская актриса Патрисия Аркетт, затем он женился на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а третью свадьбу он сыграл с официанткой Элис Ким. В июле 2019 года Кейдж развелся с четвертой женой, визажисткой Эрикой Койке, на которой был женат всего четыре дня. Как признался сам актер, они сыграли свадьбу в состоянии сильного алкогольного опьянения и не понимали, что делают.