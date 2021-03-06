По данным польской полиции, в ночь на 6 марта автобус с 57 украинцами попал в ДТП из-за того, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины 6 марта

«По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось», — говорится в сообщении.

В ночь на 6 марта автобус, следовавший по маршруту Познань — Херсон, вылетел с трассы, ударился об ограждение и упал в кювет. В результате аварии погибли 6 граждан Украины, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования семьям погибших в ДТП.

Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в аварии или будут выписаны из больниц в ближайшее время.

Действуют круглосуточные горячие линии Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784 138 555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).