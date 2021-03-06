В ночь на 6 марта в Польше попал в аварию рейсовый автобус с гражданами Украины, который двигался по маршруту Познань - Херсон. Об этом 6 марта сообщил в Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко

«Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы», — написал Николенко.

Затем он уточнил, что количество пострадавших в ДТП возросло до 35 человек.

Сообщается, что консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Как сообщают польские СМИ, автобус съехал с трассы, врезался в отбойник и опрокинулся в кювет.

По данным Польского радио, в автобусе находилось 57 граждан Украины, в том числе двое водителей. Отмечается, что состояние 8 человек из числа госпитализированных предварительно квалифицировано как крайне тяжелое.

К спасению пострадавших в ДТП были привлечены более десятка бригад скорой помощи, спасатели из Кракова, в том числе военный вертолет. Также в спасательной операции участвовало около 100 пожарных из 30 пожарных бригад.

Раненых разместили в областной больнице в Пшемысле, центре медицинской помощи в Ярославе, областной больнице №2 в Жешуве, больнице в Рудне Малой и районных больницах в Пшеворске и Любачуве.