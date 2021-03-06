Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что не пойдет на поводу у ряда политиков и не отправит вакцину «Спутник V» обратно в РФ. Об этом он написал в Facebook 5 марта

«Сколько было крика… «Гибридная война России», «геополитическое оружие России», «прихвостень Путина»… А когда русские предложили вернуть его без санкций, внезапно наступила тишина… Так что Спутник не полетит обратно в Россию и спасет жизни в Словакии», — написал Матович.

Матович подчеркнул, что Словакия остается крепкой составной частью Евросоюза. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Тем не менее мы не можем отвергнуть защиту наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России… Я не убийца», — добавил премьер-министр.

Ранее правительство Словакии решило закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Часть министров не поддержали это решение. В частности, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что это не вакцина, а «инструмент гибридной войны». Следствием стал кризис исполнительной власти в стране.