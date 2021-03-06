«Сколько было крика… «Гибридная война России», «геополитическое оружие России», «прихвостень Путина»… А когда русские предложили вернуть его без санкций, внезапно наступила тишина… Так что Спутник не полетит обратно в Россию и спасет жизни в Словакии», — написал Матович.
Матович подчеркнул, что Словакия остается крепкой составной частью Евросоюза.
«Тем не менее мы не можем отвергнуть защиту наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России… Я не убийца», — добавил премьер-министр.
Ранее правительство Словакии решило закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Часть министров не поддержали это решение. В частности, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что это не вакцина, а «инструмент гибридной войны». Следствием стал кризис исполнительной власти в стране.