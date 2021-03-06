Украина говорит, что ведет войну с Российской Федерацией, и это позволяет ей проводить репрессии и оправдывать перед внешними силами любые действия против русского языка и культуры, а с другой стороны, поддерживает торговые отношения и борется за сохранения транзита газа через территорию Украины, сетует эксперт.
«И такое отношение существует благодаря тому, что Россия это позволяет. Поэтому, если вы спрашиваете меня, есть ли какая-то ответственность России за невыполнение Минских соглашений, — есть. Она позволяет Украине действовать по принципу «я хочу все, и чтобы мне ничего за это не было», а наши руководители к этому привыкли», — указал Погребинский.
В то же время, добавил политолог, Кремль находится в очень сложной ситуации, которая обусловлена необходимостью как-то удерживать относительное равновесие с Европой, прежде всего с Германией и Францией и не допустить формирования широкой антироссийской коалиции.
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