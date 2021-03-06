Главная проблема заключается в том, что Россия сохраняет с Украиной такие отношения, которые, в общем. Украину устраивают. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру.

«Речь идет об уничтожении российской государственности» - Погребинский разъяснил политику Запада по отношению к России © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«И такое отношение существует благодаря тому, что Россия это позволяет. Поэтому, если вы спрашиваете меня, есть ли какая-то ответственность России за невыполнение Минских соглашений, — есть. Она позволяет Украине действовать по принципу «я хочу все, и чтобы мне ничего за это не было», а наши руководители к этому привыкли», — указал Погребинский.

В то же время, добавил политолог, Кремль находится в очень сложной ситуации, которая обусловлена необходимостью как-то удерживать относительное равновесие с Европой, прежде всего с Германией и Францией и не допустить формирования широкой антироссийской коалиции.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.