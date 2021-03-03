Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с героинями проекта «Своя», который призван способствовать преодолению негативных гендерных стереотипов и межэтнических предубеждений в обществе. Соответствующий пост жена президента разместила в Instagram 3 марта

«Недавно инициаторы проекта "Своя" прислали мне календарь, который собрал истории тринадцати героинь — различных по этническому происхождению женщин, которые живут и реализуются в Украине», — рассказала она.

Для встречи с девушками разных национальностей Зеленская выбрала черные лодочки и костюм молочного цвета. Первая леди Украины предпочитает одежду оверсайз и редко себе изменяет. Вот и этот ее образ состоял из комплекта с расширяющимися книзу полами пиджака, что создало эффект безразмерного платья, надетого поверх брюк.

Елена Зеленская поразила украинцев выбором наряда в мечеть ОАЭ © пресс-служба президента Украины

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А вот радикально настроенным подписчикам Зеленской интереснее оказалась другая тема — высказывание главы Крыма Сергея Аксенова, который на днях заявил, что семья главы государства исправно платит коммуналку за свое жилье в его регионе.

«Жировку (квитанцию по оплате коммунальных услуг. — Ред.) в крымской квартире оплатила???», «Спасибо, Елена, вам с зельцем, что исправно пополняете бюджет России, оплачивая коммуналку за свою недвижимость в Крыму!!!» — возмутились «патриоты».

По данным украинских СМИ, в 2013 году супруга президента Елена Зеленская приобрела в Крыму элитную квартиру — ее менее чем за половину рыночной стоимости продал ей экс-нардеп олигарх Александр Буряк. Квартира расположена на берегу Черного моря в комплексе «Император».