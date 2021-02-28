Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса 27 февраля подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Ansa

Украинские ученые рассказали, сколько человек подхватит коронавирус до весны © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Среди ограничительных мер упоминаются закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов.

В регионах, помеченных как «красные», школы переходят на дистанционное обучение.

Соответствующее решение итальянские власти приняли из-за роста числа заразившихся новыми штаммами коронавируса.

На фоне решения властей в крупных городах наблюдаются массовые скопления людей на центральных площадях и улицах.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в Европе следует ввести ковид-паспорта для граждан, переболевших коронавирусом, сделавших прививку или сдавших отрицательный тест на инфекцию. Такой документ, по мнению главы австрийского правительства, позволит свободно передвигаться в Европейском союзе, путешествовать, посещать культурные мероприятия, рестораны или останавливаться в отелях.