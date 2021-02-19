Офис президента Украины Владимира Зеленского заинтересован в перераспределении медийных ресурсов председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, и ему придется уступить. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

Рудяков отметил, что Медведчук — непростой человек, который «видел и зеленых, и желтых и переваривал и перемалывал их».

«Думаю, что сейчас идут закулисные торги между ними. Очевидно, ему (Медведчуку — ред.) что-то придется им (властям — ред.) уступить… Речь идет о перераспределении медийных ресурсов: очевидно, они будут запускать свой, президентский, на его студийных площадках, и ему придется часть уступить. Думаю, что он какой-то выход по медиа найдет», — сказал политолог.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

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