В пятницу, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
Рудяков отметил, что Медведчук — непростой человек, который «видел и зеленых, и желтых и переваривал и перемалывал их».
«Думаю, что сейчас идут закулисные торги между ними. Очевидно, ему (Медведчуку — ред.) что-то придется им (властям — ред.) уступить… Речь идет о перераспределении медийных ресурсов: очевидно, они будут запускать свой, президентский, на его студийных площадках, и ему придется часть уступить. Думаю, что он какой-то выход по медиа найдет», — сказал политолог.
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
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