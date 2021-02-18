По словам Пескова, Россия, безусловно, признает украинское государство.
При этом в Кремле усматривают элементы превращения Украины в проект Запада, отметил он.
«В то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран… Украина превратилась в проект этих самых западных стран», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Верховная Рада приняла постановление, согласно которому «революция достоинства» названа одним из ключевых моментов образования украинского государства и выражением национальной идеи свободы.