Россия признает Украину как государство, однако после госпереворота в 2014 году ее можно считать проектом Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости 18 февраля

Евромайдан – священное событие. Теперь официально При этом в Кремле усматривают элементы превращения Украины в проект Запада, отметил он. «В то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран… Украина превратилась в проект этих самых западных стран», — сказал пресс-секретарь президента РФ. Ранее Верховная Рада приняла постановление, согласно которому «революция достоинства» названа одним из ключевых моментов образования украинского государства и выражением национальной идеи свободы.