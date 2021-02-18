Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что Украина не является дружественным для России государством, передает РИА Новости

«Ясно из контекста»: Песков разъяснил слова Путина о Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения Минского комплекса мер.

Отношения между Украиной и Россией ухудшились в 2014 году. В частности, после того, как власти Украины начали военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.

Российский президент не раз говорил, что очень рассчитывает на подвижки в урегулировании ситуации на Украине.