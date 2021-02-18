«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — сказал Песков.
По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения Минского комплекса мер.
Отношения между Украиной и Россией ухудшились в 2014 году. В частности, после того, как власти Украины начали военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.
Российский президент не раз говорил, что очень рассчитывает на подвижки в урегулировании ситуации на Украине.