В связи с появлением новых штаммов коронавируса может понадобиться третья доза вакцины. Об этом 17 февраля сообщил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CBS News

Pfizer начала регистрацию своей вакцины на Украине © CC0, Pixabay

Гейтс допустил, что в мире появится усовершенствованная вакцина к тому времени, когда новые штаммы коронавируса доберутся до США.

Ранее миллиардер признался, что сталкивался с теориями заговора вокруг вакцин и до COVID-19, и посетовал, что недоверие к вакцинам может замедлить борьбу с пандемией. Самому Биллу Гейтсу прививку сделали еще 22 января.