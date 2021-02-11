Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна переживает переломный период в своей истории. Об этом 11 февраля сообщает belta.by

Бабарико сравнил Лукашенко с латиноамериканским диктатором © president.gov.by

Он сравнил нынешнюю ситуацию с распадом Советского Союза и его последствиями.

«Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей», — добавил Лукашенко.

По его словам, сейчас Белоруссия подверглась жесточайшей атаке извне. Внешние силы хотели «попробовать свои методы и методики не на примере разрушенной и павшей страны, где в головах полный раздрай», а в монолитной и «вроде бы нормальной» республике.

«Получится — значит, можно действовать дальше. Это были для них определенные испытания их оружия, это был трамплин для нападения на Россию», — заявил Лукашенко.

В августе в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным Центризбиркома, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал больше 80% голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже полгода. Лукашенко уверяет, что за ними стоит Запад.