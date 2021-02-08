Первым, кто выложил фото и видео с Ротару с юбилея руководителя местной строительной компании, оказался солист ансамбля ANI BAND Армен Оганесян, посетивший мероприятие.
Сначала он похвастался, что пришел на праздник, где выступает «легендарная певица», а позже озвучил и гонорар звезды. За концерт в РФ, войну против которой, по данным СМИ, Ротару поддерживала гривной, артистка получила 9 миллионов рублей.
Продемонстрировал в сети Оганесян и общее селфи с Ротару, позволившее поклонникам певицы рассмотреть лицо артистки, снятое крупным планом. Правда, очень быстро и видео, и фото из соцсети музыканта оказалось удалено.
Читайте также: «Разве такая старая была?»: Ротару из прошлого удивила поклонников.
Сейчас Софии Ротару 73 года, на сцене она больше 50 лет и продолжает выступать. Закономерно многие поклонники звезды стали задаваться вопросом о состоянии здоровья и внешнем виде исполнительницы. Музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе заявил, что Ротару с ее «слабым репертуаром» пора уходить на пенсию.
Он же высказался, что Ротару изо всех сил старается сохранить образ молодой женщины, который все труднее ей дается, и в последнее время Ротару его «вывозит» исключительно за счет актерской игры, а при ближайшем рассмотрении старость видна невооруженным взглядом.