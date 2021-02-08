Украинскую певицу Софию Ротару, выступившую на прошлой неделе на частном мероприятии в Воронеже, запечатлели на этой вечеринке и выложили фото в сеть без фотошопа, что дало возможность поклонникам оценить, как выглядит артистка в свои 73 года. Об этом на днях сообщил еженедельник «7 дней»

«Только бы не СПИД!»: внук Пугачевой в элитной клинике возмутил сеть © Никита Пресняков/Инстаграм Армен Оганесян, посетивший мероприятие.

Сначала он похвастался, что пришел на праздник, где выступает «легендарная певица», а позже озвучил и гонорар звезды. За концерт в РФ, войну против которой, по данным СМИ, Ротару поддерживала гривной, артистка получила 9 миллионов рублей.

Продемонстрировал в сети Оганесян и общее селфи с Ротару, позволившее поклонникам певицы рассмотреть лицо артистки, снятое крупным планом. Правда, очень быстро и видео, и фото из соцсети музыканта оказалось удалено.

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Сейчас Софии Ротару 73 года, на сцене она больше 50 лет и продолжает выступать. Закономерно многие поклонники звезды стали задаваться вопросом о состоянии здоровья и внешнем виде исполнительницы. Музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе заявил, что Ротару с ее «слабым репертуаром» пора уходить на пенсию.

Он же высказался, что Ротару изо всех сил старается сохранить образ молодой женщины, который все труднее ей дается, и в последнее время Ротару его «вывозит» исключительно за счет актерской игры, а при ближайшем рассмотрении старость видна невооруженным взглядом.