Грег Вайнер о замороженных активах РФ: Вопрос в том, в каком виде эти средства получит Киев - 12.12.2025
Грег Вайнер о замороженных активах РФ: Вопрос в том, в каком виде эти средства получит Киев
Грег Вайнер о замороженных активах РФ: Вопрос в том, в каком виде эти средства получит Киев
Политолог, американист Грег Вайнер прокомментировал изданию Украина.ру ситуацию с заморозкой и возможным изъятием российских активов в пользу Украины.
Бельгия поддержала долгосрочную заморозку активов России при голосовании в Совете ЕС, сообщило 12 декабря Reuters. Также проголосовали Италия, Мальта и Болгария. Решение об "использовании активов России для финансирования Украины должно быть принято на саммите ЕС", говорится в заявлении стран. Саммит пройдет 18-19 декабря.Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов.— Грег, почему указанные страны прогнулись под такое решение?— Их проломили, продавили, и большинством голосов проголосовали за постоянную заморозку российских активов, что Словакия и Венгрия, как были против, так и остались, но в ЕС обошлись без них, рассмотрев ситуацию с активами в рамках чрезвычайного положения, когда голоса всех государств не требуются, а достаточно большинство.Что интересно, это случилось после того, как бельгийский премьер посетил Англию и поговорил с британским товарищем. После этого визита Бельгия приняла соответствующее решение.— Что будет дальше?— Ранее активы замораживали на определенный срок и продлевали его каждые полгода. Теперь же, как я сказал выше, на них действует бесконечная заморозка.То есть 18 декабря члены ЕС встречаются и могут принять решение об их изъятии. К сожалению, перспективы того, что так произойдет, достаточно высокие. Скорее всего обратно Россия свои средства не получит.— То есть эти активы изымут и передадут Украине?— А вот тут вопрос — в каком виде их может получить Украина. США выступают за то, чтобы эти средства пошли на послевоенное восстановление Украины, также как план Маршалла пошёл на послевоенное восстановление Европы. Европа же хочет использовать их на вооружения для ВСУ. Как решится ситуация, пока сложно сказать.— У нас тоже есть активы западных фирм, может быть мы сможем как-то это использовать?— Да, конечно, у России есть много немецких, французских, итальянских активов. Европейский бизнес работает в России. Как вариант, мы можем разыграть эту карту, но я не знаю, насколько ультимативна будет позиция российских властей в этом плане.Я не думаю, что будут заморожены активы действующих в России европейских фирм. Но ведь есть предприятия ЕС, которые просто ушли и оставили свои активы в РФ. Возможно, именно с ними будут работать.Но мне здесь больше непонятно другое — почему Центробанк только сейчас спохватился и обращается в Бельгийский суд? Это можно было сделать три года назад через иски в международные суды — когда вся история только начала развиваться.
Грег Вайнер о замороженных активах РФ: Вопрос в том, в каком виде эти средства получит Киев

22:38 12.12.2025 (обновлено: 23:20 12.12.2025)
 
Анна Черкасова
Политолог, американист Грег Вайнер прокомментировал изданию Украина.ру ситуацию с заморозкой и возможным изъятием российских активов в пользу Украины.
Бельгия поддержала долгосрочную заморозку активов России при голосовании в Совете ЕС, сообщило 12 декабря Reuters. Также проголосовали Италия, Мальта и Болгария.
Решение об "использовании активов России для финансирования Украины должно быть принято на саммите ЕС", говорится в заявлении стран. Саммит пройдет 18-19 декабря.
Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов.
— Грег, почему указанные страны прогнулись под такое решение?
— Их проломили, продавили, и большинством голосов проголосовали за постоянную заморозку российских активов, что Словакия и Венгрия, как были против, так и остались, но в ЕС обошлись без них, рассмотрев ситуацию с активами в рамках чрезвычайного положения, когда голоса всех государств не требуются, а достаточно большинство.
Что интересно, это случилось после того, как бельгийский премьер посетил Англию и поговорил с британским товарищем. После этого визита Бельгия приняла соответствующее решение.
— Что будет дальше?
— Ранее активы замораживали на определенный срок и продлевали его каждые полгода. Теперь же, как я сказал выше, на них действует бесконечная заморозка.
То есть 18 декабря члены ЕС встречаются и могут принять решение об их изъятии. К сожалению, перспективы того, что так произойдет, достаточно высокие. Скорее всего обратно Россия свои средства не получит.
— То есть эти активы изымут и передадут Украине?
— А вот тут вопрос — в каком виде их может получить Украина. США выступают за то, чтобы эти средства пошли на послевоенное восстановление Украины, также как план Маршалла пошёл на послевоенное восстановление Европы. Европа же хочет использовать их на вооружения для ВСУ. Как решится ситуация, пока сложно сказать.
— У нас тоже есть активы западных фирм, может быть мы сможем как-то это использовать?
— Да, конечно, у России есть много немецких, французских, итальянских активов. Европейский бизнес работает в России. Как вариант, мы можем разыграть эту карту, но я не знаю, насколько ультимативна будет позиция российских властей в этом плане.
Я не думаю, что будут заморожены активы действующих в России европейских фирм. Но ведь есть предприятия ЕС, которые просто ушли и оставили свои активы в РФ. Возможно, именно с ними будут работать.
Но мне здесь больше непонятно другое — почему Центробанк только сейчас спохватился и обращается в Бельгийский суд? Это можно было сделать три года назад через иски в международные суды — когда вся история только начала развиваться.
