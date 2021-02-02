На фото исполнительнице примерно 55 лет, она запечатлена в домашней обстановке без макияжа, в очках, коротком платье на тонких бретелях, но почему-то в уличных босоножках. При этом облокотилась певица на плюшевого льва размером с диван.
Отдельные пользователи сети отметили, что даже на этом снимке у Ротару уже заметны признаки старения.
«В 2002 году разве такая старая была?» — удивилась одна из поклонниц артистки.
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Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын, который подарил Ротару двух внуков, которые сейчас живут в США.