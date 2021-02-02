Украинская певица София Ротару, которой сейчас 73 года, редко публикует новые снимки, поэтому многочисленные фан-аккаунты звезды радуют поклонников архивными снимками. Один из них на днях появился в сети Instagram

«Да, я старая!»: Пугачева эмоционально ответила хейтерам © Алла Пугачева/Инстаграм

Отдельные пользователи сети отметили, что даже на этом снимке у Ротару уже заметны признаки старения.

«В 2002 году разве такая старая была?» — удивилась одна из поклонниц артистки.

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Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын, который подарил Ротару двух внуков, которые сейчас живут в США.