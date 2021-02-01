Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести «наиболее болезненный» вопрос Донбасса и Крыма. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 31 января

Бортник назвал главное условие для референдума по Донбассу на Украине © стрингер

«Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести [эти вопросы на референдум] для того, чтобы люди сказали, как должна быть организованна жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — заявил Кравчук.

В начале июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект «О народовластии через украинский референдум». В январе он был принят во втором чтении.

Согласно документу, предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию, вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Представитель Зеленского в Конституционном суде, депутат Федор Вениславский заявил, что этот закон не будет использоваться для каких-либо изменений территории Украины.