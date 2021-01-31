Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в таможенной службе сообщил, что 30 января в ДНР доставили первую партию российской вакцины.
«Вакцина вот в эти минуты заехала в республику. Вакцинация начнется с определенных ранее категорий в понедельник-вторник (1-2 февраля — ред.)», — сообщил источник.
В то же время Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отрицает свою причастность к поставке вакцины в республики Донбасса.
«РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск», — заявили в пресс-службе фонда.
Там также уточнили, что не владеют информацией о наличии или отсутствии подобных поставок.
Ранее сообщалось, что первая пробная партия российской вакцины ожидается в ЛНР в эти выходные.
Что касается Украины, то министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что Киев не будет регистрировать «Спутник V». При этом аналитики издания The Economist составили прогноз, в котором говорится, что Украина и еще около 85 бедных стран мира получат широкий доступ к вакцине от коронавируса не раньше 2023 года.