Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что не имеет отношения к поставкам российской вакцины «Спутник V» в Донецкую и Луганскую Народные Республики, о чем сообщили СМИ в субботу, 30 января, передает РБК

Глава Минздрава Украины резко высказался о вакцине «Спутник V» © скриншот с видео "DumskayaTV"

«Вакцина вот в эти минуты заехала в республику. Вакцинация начнется с определенных ранее категорий в понедельник-вторник (1-2 февраля — ред.)», — сообщил источник.

В то же время Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отрицает свою причастность к поставке вакцины в республики Донбасса.

«РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск», — заявили в пресс-службе фонда.

Там также уточнили, что не владеют информацией о наличии или отсутствии подобных поставок.

Ранее сообщалось, что первая пробная партия российской вакцины ожидается в ЛНР в эти выходные.

Что касается Украины, то министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что Киев не будет регистрировать «Спутник V». При этом аналитики издания The Economist составили прогноз, в котором говорится, что Украина и еще около 85 бедных стран мира получат широкий доступ к вакцине от коронавируса не раньше 2023 года.