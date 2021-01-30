США и их союзники не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма и Донбасса, заявил 30 января посол страны в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь»

МИД РФ ответил на санкции США против российского судна «Фортуна» и «Северного потока-2» © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьезно работать. Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, — мы с этого начали разговор, — мы будем продолжать», — сказал дипломат.

Он добавил, что США продолжат вести диалог и работать с привлечением всех используемых ими форматов, "будь то нормандский формат или другие формы межправительственного взаимодействия. Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению».

При этом, по его словам, подход Вашингтона к Украине и к минским соглашениям остается прежним.

«Что касается правительства США, то могу сказать, что изменений нет ни в нашей санкционной политике, ни в нашем подходе к Украине и к тем соглашениям, — минским соглашениям, — которые мы заключили в прошлом с целью урегулирования ситуации», — подчеркнул он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.