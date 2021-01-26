«Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время», — сказал Зеленский в видеообращении.
Он подчеркнул, что по итогам усиленного карантина на Украине количество выздоровевших превысило количество заболевших. Кроме того, за этот период были созданы 14 тысяч дополнительных койкомест в больницах. Общее количество коек достигло 70 тысяч, из них 70% свободны и более 80% обеспечены кислородом.
«В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов», — заключил президент.
С начала пандемии на Украине коронавирусом заболели 1 194 328 человек, скончались 21 924 человека.