Вакцинация от коронавируса на Украине начнется уже в феврале. Об этом 25 января сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram

Бортник объяснил, кому на Украине мешает российская вакцина © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что по итогам усиленного карантина на Украине количество выздоровевших превысило количество заболевших. Кроме того, за этот период были созданы 14 тысяч дополнительных койкомест в больницах. Общее количество коек достигло 70 тысяч, из них 70% свободны и более 80% обеспечены кислородом.

«В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов», — заключил президент.

С начала пандемии на Украине коронавирусом заболели 1 194 328 человек, скончались 21 924 человека.