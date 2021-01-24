Силы Черноморского флота Российской Федерации ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук», зашедшим в Черное море 23 января, сообщило РИА Новости 23 января со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны РФ

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря», — отметили в Центре.

Ранее этот же американский эсминец заходил в Черное море 23 ноября прошлого года и покинул акваторию второго декабря. Тогда его также взял на сопровождение Черноморский флот.

Корабли ВМС США постоянно заходят в Черное море. В российском МИД неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

В США заявляют, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.