Суд признал частично приемлемой жалобу Киева на то, что Россия «несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму».
«Вместе с тем ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», — отмечается на сайте Минюста.
Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, суд постановил, что необходимо решить, «была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой».
Украина подала в ЕСПЧ иски против России о нарушении конвенции о правах человека в 2014 и 2015 годах.
Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. США и ряд других государств ввели в отношении России санкции. Украина считает полуостров своей территорией и надеется «вернуть» его.