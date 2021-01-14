Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал недоказанными ряд обвинений в жалобе Украины на Россию в связи с событиями на Крымском полуострове в 2014—2015 годах. Об этом 14 января сообщается на сайте Министерства юстиции России

Суд признал частично приемлемой жалобу Киева на то, что Россия «несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму».

«Вместе с тем ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», — отмечается на сайте Минюста.

Украинец попытался тараном прорваться в Крым - видео © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

Украина подала в ЕСПЧ иски против России о нарушении конвенции о правах человека в 2014 и 2015 годах.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. США и ряд других государств ввели в отношении России санкции. Украина считает полуостров своей территорией и надеется «вернуть» его.