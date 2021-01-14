Мужчина, предположительно, утонул в городском озере. За три дня спасатели не обнаружили тело.
Глава города предположил, что для поисков задействовали слишком много спасательных служб. Марцинкив также отметил, что, возможно, пропавший человек «уже поплавал и пошел домой». Затем мэр добавил, что мужчина «всплывет сам».
Марцинкив является членом украинской националистической партии «Свобода». У нее один мандат в Верховной Раде и 50 мест в городских советах.
В апреле прошлого года Марцинкив потребовал «запаковать и вывезти» из города цыган в Закарпатскую область. Он подчеркнул, что полиции по ее просьбе предоставили автобус. Позже он оправдался за свои слова отметив, что не видит в этом никакой дискриминации. По его словам, речь шла о конкретных лицах, которые уже долгое время, больше месяца, не придерживались карантина.