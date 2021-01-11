Украинский дизайнер Роман Прядко представил новый концепт уазовской «буханки». Автор предложил совместить аутентичность автомобиля с современным обликом. Свои идеи автор проекта недавно изложил в Facebook

Прядко предложил сделать LED-полоску поворотников и дополнительные накладки на кузов, а вот от внешних дверных петель дизайнер предпочел отказаться, заменив их на современные ручки.

Пока эскиз «сырой», автор еще не доработал концепцию пассажирского места и мультимедийную систему.

Ранее Прядко предложил усовершенствовать еще две модели советских авто — «Газель» и «Москвич-2140». Суть переделок свелась к тому же: машины будущего должны стать красивее и современнее, сохранив при этом узнаваемые черты.