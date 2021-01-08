Полиция Капитолия США подтвердила смерть своего сотрудника, пострадавшего при беспорядках. Ранее о гибели офицера сообщили американские СМИ, правоохранители опровергли эту информацию, но позже сделали официальное заявление, передает агентство «РИА Новости» 8 января

«Приблизительно в 21.30 вечером 7 января (05.30 в пятницу по Москве) сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушел из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы», — говорится в заявлении полиции США.

В ведомстве уточнили, что погибший сотрудник участвовал в подавлении беспорядков 6 января и получил ранения в борьбе с протестующими. По официальным данным, это вторая жертва беспорядков. Ранее СМИ сообщали о гибели ветерана ВВС США Эшли Бэббитт. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

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Американский совбез покинули старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, старший директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй.

Ранее свои посты покинули целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава минтранса Элейн Чао и глава министерства образования Бетси ДеВос.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.