По результатам обсуждения в Конгрессе Джо Байден утвержден избранным президентом США. Об этом сообщает РИА Новости 7 января со ссылкой на данные американского парламента

При этом кандидат от демократов получил больше 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Таким образом Конгресс окончательно ограничил конституционные возможности для оспаривания результатов выборов президента США.

Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа.

В ходе протестных акций они ворвались в здание Капитолия. Против участников протеста полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

При беспорядках, по данным полиции Вашингтона, погибло 4 человека — женщина получила огнестрельное ранение, еще трое человек скончалось, как сообщается, от причин, не связанных с насилием. Кроме того, было задержано около 50 протестующих.