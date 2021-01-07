При этом кандидат от демократов получил больше 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.
Таким образом Конгресс окончательно ограничил конституционные возможности для оспаривания результатов выборов президента США.
Планировалось, что результаты выборов утвердят на заседании 6 января, но этому помешали беспорядки в Вашингтоне, устроенные сторонниками республиканца Дональда Трампа.
В ходе протестных акций они ворвались в здание Капитолия. Против участников протеста полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
При беспорядках, по данным полиции Вашингтона, погибло 4 человека — женщина получила огнестрельное ранение, еще трое человек скончалось, как сообщается, от причин, не связанных с насилием. Кроме того, было задержано около 50 протестующих.