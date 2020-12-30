Украина предпринимает все усилия, чтобы тема Крыма в 2021 году стала «адской» для России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, опубликованном 30 декабря

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — заявил Кулеба.

Он добавил, что основным инструментом давления на Россию станет «Крымская платформа». По словам Кулебы, поддержка «Крымской платформы» — это вопрос «политического, юридического и нравственного выбора» для других стран.

«Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Саммит по запуску «Крымской платформы» анонсирован на май 2021 года.

Крым стал частью России после проведения общенародного референдума в 2014 году, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.

После референдума Украина перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. При этом, когда на полуострове сообщили о готовности строить опреснительные установки, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет препятствовать реализации этого проекта.