«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — заявил Кулеба.
Он добавил, что основным инструментом давления на Россию станет «Крымская платформа». По словам Кулебы, поддержка «Крымской платформы» — это вопрос «политического, юридического и нравственного выбора» для других стран.
Глава МИД также сказал, что, по его убеждению, настанет день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг, и он «работает над этим».
Саммит по запуску «Крымской платформы» анонсирован на май 2021 года.
Крым стал частью России после проведения общенародного референдума в 2014 году, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.
После референдума Украина перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. При этом, когда на полуострове сообщили о готовности строить опреснительные установки, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет препятствовать реализации этого проекта.